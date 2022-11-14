Katar Emirliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şeyh Temim, Doha Sergi ve Kongre Merkezi'nde kurulan FIFA Operasyon Merkezi ve Katar'ın 2022 Dünya Kupası Operasyon Merkezi'ni ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Katar Emiri'ne FIFA Başkanı Gianni Infantino da eşlik etti.

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Emir Şeyh Temim'in şampiyonanın takibi ve koordinasyonunda en yüksek uluslararası standartların yakalanması için alınan tedbirleri ve hazırlıkları yerinde incelediği kaydedildi.

Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası 20 Kasım'da başlayacak. Katar, Orta Doğu'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olacak.