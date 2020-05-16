Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, salgının seyrine göre liglerin haziran veya temmuz ayında başlayabileceğini söyledi. Özdemir, karşılaşmaların seyircili olarak oynanabileceğini de kaydetti.



Bir televizyon kanalına konuk olan Özdemir şu açıklamaları yaptı:

“12 Haziran'da başlayamazsak alternatif var. 19 Haziran var, 26 Haziran var... Liglerin oynanamama ihtimalini hiç düşünmek istemiyoruz. TFF'nin ana hedefi oynatarak bu ligleri tamamlamak. Diğer şartları hiç gündeme getirmedik. Bunları konuştuğumuz zaman başka yerlere çekilebilir.

Bundesliga bizim için önemli bir ölçü



Hepimiz bu ligleri nasıl tamamlayabiliriz diye çalışmalar yapıyoruz. Bundesliga'nın başlaması bizim için çok önemli bir ölçü.

Şimdilik haziran diyorum. Belki biz temmuz ayındaki maçlarımızı şimdilik seyircisiz kararı olmasına rağmen belki biz seyircili oynayacağız. Stadyumdaki bütün giriş çıkış planlarını yaparak biz maçlarımızı oynayacağız. Belki seyircili de olabilir.

13-14 Ağustos'ta bitirebiliriz

Süper Lig'de mücadele eden 11-12 kulüp lige başlamak ve sezonu tamamlamak istiyor. Alternatiflerimize göre lige temmuz ortası da başlayabiliriz ve 13-14 Ağustos'ta bitirebiliriz. Tekrar altını çiziyorum sağlıktan hiçbir şekilde taviz vermeyiz. Futbolcumuzun, yöneticimizin sağlığı bizim için liglerden değerli. Biz ne olursa olsun bu ligi oynatacağız.”