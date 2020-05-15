Haber Giriş: Kaynak: AA
Belçika'da şampiyon Club Brugge
[Fotoğraf: Reuters]
Belçika 1. Futbol Ligi'nde 2019-2020 sezonu tescil edilirken, lider Club Brugge'ün şampiyon olduğu duyuruldu.
Ligin internet sitesinde yer alan açıklamada, telekonferans yöntemiyle buluşan Pro Ligi Genel Kurulunun, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle mart ayında ertelenen ligin resmen sona erdirilmesi ve lider Club Brugge'ün şampiyon ilan edilmesini kararlaştırdığı belirtildi.
Genel kurulda yapılan gizli oylama sonucunda, son sırada bulunan Waasland-Beveren takımının ise ligden düşürüldüğü açıklandı.
Avrupa kupalarına katılacak takımların ligdeki mevcut sıralamayla belirleneceği belirtildi.
Club Brugge, lig ertelenmeden önce 70 puanla en yakın rakibi Gent'in 15 puan önündeydi.
Etiketler: Club Brugge belçika şampiyonSon Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 21:57
Sıradaki Haber
Formula 1'in Belçika etabı seyircisiz yapılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz