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Spor
AA 01.05.2023 17:55

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Gençlerbirliği'ne ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Gençlerbirliği Kulübünü ziyaret etti.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Gençlerbirliği'ne ziyaret

TFF Başkanı Mehmet Büyükeşi, Akademi Projesi kapsamında Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Büyükekşi, Gençlerbirliği'nin yıllarca Süper Lig'de mücadele etmiş önemli bir kulüp olduğunu belirtti.

"Başkanımız, altyapıda yaklaşık 2 bin 500, akademide ise 200 futbolcuları olduğundan bahsetti. Bu, tam istediğimiz şey aslında. Double Pass ile yaptığımız çalışma şu an Süper Lig'de başladı. Ardından 1. lig kulüpleriyle akademi çalışması yapacağız."

Büyükekşi, kulüplerden, akademiler için en az üç saha şartını talep edeceklerini vurguladı.

"Biz, yeni bir atak yapmak istiyoruz. Tesisleşmeleri kulüplerimize mecburi yaptıracağız. Double Pass ile belli bir müfredat uygulayacağız. Bütün kulüplerimize aynı uygulamayı getirirsek, futbolun kalitesi artacak. Gençlerbirliği, bu işe yıllar önce başladığı için çok güzel bir örnek. Biz de elimizden gelen desteği vereceğiz."

Bugün ilk olarak MKE Ankaragücü'nü ziyaret ettiklerini hatırlatan Büyükekşi, Gençlerbirliği'nin ardından Ankara Keçiörengücü ile başkentin TFF 2. Lig'deki kulüplerine de ziyarette bulunacaklarını sözlerine ekledi.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Niyazi Akdaş ise ziyaretleri için Büyükekşi'ye teşekkür etti.

"Günümüzün futbolu ve hakemlerle ilgili değerlendirmeler yaptık. Kendisine bazı hususları arz ettik. Altyapı tesislerimizi gezeceğiz ve Gençlerbirliği'nin altyapıya ne kadar önem verdiğini arz edeceğiz."

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TFF Gençlerbirliği Mehmet Büyükekşi
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