Haber Giriş: Kaynak: AA
TFF açıkladı: Merkez Hakem Kurulu yeni başkanı Serdar Tatlı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) yeni başkanı Serdar Tatlı oldu.
TFF'den yapılan açıklamada, TFF yönetim kurulunun bugün gerçekleştirilen toplantısında MHK Başkan ve üyelerinin belirlendiği belirtildi.
Serdar Tatlı başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulunda üyeler ise şunlar:
Metin Tokat, Erol Ersoy, Kadir Tozlu, Mahmut Çetiner, Mustafa Kamil Abitoğlu, Hikmet Öksüzoğlu, Ahmet Erdoğan, Nedim Göklü.
Etiketler: son dakika Merkez Hakem Kurulu yeni başkan Serdar Tatlı tffSon Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 13:26
Son Haberler
- 13:55
- 13:42
- 13:40
- 13:29
- 13:29
Sıradaki Haber
Formula 1 yeniden İstanbul'da
Yükleniyor lütfen bekleyiniz