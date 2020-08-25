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Göztepe’de koronavirüs vakası
Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kadrosuna dahil ettiği isimlerden birinin, yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif sonuç verdiği açıklandı.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, futbol takımıyla yeni sözleşme imzalayan oyuncuya yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Futbolcunun Afyonkarahisar kampına dahil edilmediği ve evde tedavisine başladığı kaydedildi.
Etiketler: Göztepe koronavirüs koronavirüs testi pozitif vakaSon Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 10:50
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