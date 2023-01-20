TFF'nin internet sitesinden yayımlanan anma mesajında, 34 yıl önce Samsun'un Havza ilçesinde meydana gelen kazayla Türkiye'nin mateme büründüğü ifade edildi.

"Elim trafik kazasında hayatını kaybeden teknik direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomiç ve takım otobüsü şoförü Asım Özkan'ı saygı ve rahmetle anıyoruz. Türk futbolunu yasa boğan bu olay sonrası kırmızı-beyazlı renklerinin yanına siyahı ekleyen Samsunspor camiasının derin acısını bir kez daha yürekten paylaşıyoruz.