Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'un, İngiliz ekibi Manchester United'a transfer olmasının ardından hücum hattına takviye için arayışlara giren Beşiktaş, çareyi eski golcüsü Vincent Aboubakar’da buldu.

Siyah-beyazlılar, Al Nassr ile sözleşmesini fesheden 30 yaşındaki oyuncuyu bu akşam İstanbul'a getirerek resmi imzayı attıracak.

Daha önce iki kez Beşiktaş formasını terleten Aboubakar, ortaya koyduğu performansla taraftarların da sevgisini kazanmıştı.

İlk sezonda şampiyonluk

Başarılı santrfor, Kara Kartal ile ilk dönemini 2016-2017 sezonunda yaşadı. Porto’dan kiralanan Vincent Aboubakar, sezon boyunca Süper Lig’de 27, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 6, UEFA Avrupa Ligi’nde 3 ve Türkiye Kupası’ndada 2 olmak üzere toplam 38 müsabakada 19 gol, 4 asiste imza attı.

Aboubakar, bu performansıyla söz konusu dönemde ligin bitimine 1 hafta kala Beşiktaş’ın kazandığı 15. şampiyonlukta da büyük pay sahibiydi.

2020-2021 sezonunda 16 gol

Vincent Aboubakar ile Beşiktaş’ın ikinci buluşması ise 2020-2021 sezonundaydı. Kamerunlu golcü, ligde çıktığı 26 karşılaşmada 15 gol, 5 asistle yine takımının en önemli oyuncusu olmayı başardı.

30 yaşındaki futbolcu, Türkiye Kupası’nda da 3 müsabakada 1 kez rakip fileleri sarstı. Hem lig hem de Türkiye Kupası’nda şampiyonluk yaşayan kadroda yer alan Aboubakar, bu şekilde adını siyah-beyazlı kulübün tarihine yazdırmayı başarmıştı.

Fenerbahçe’ye Kadıköy’de 2 gol

Aboubakar, 2020-2021 sezonunun ilk yarısında Beşiktaş’ın, Kadıköy’de Fenerbahçe’yi 4-3 mağlup ettiği maçta da attığı gollerle ön plana çıkmıştı.

Tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlıların 15 yıl sonra deplasmanda sarı-lacivertlileri yendiği müsabakada takımının ilk 2 golünü atmış ve tarihi zaferin mimarlarından olmuştu.