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Spor
AA 20.05.2023 20:31

TFF 3. Lig'de play-off 1. tur programı açıklandı

TFF 3. Lig'de 2022-2023 sezonunda play-off 1. tur programı belli oldu.

TFF 3. Lig'de play-off 1. tur programı açıklandı

Ligde bugün tamamlanan normal sezonunun ardından 1. Grup'ta Expenay Yeni Mersin İdmanyurdu, 2. Grup'ta Alagöz Holding Iğdır FK, 3. Grup'ta 68 Aksaray Belediyespor, direkt TFF 2. Lig'e çıktı.

Her gruptan birer takımın daha TFF 2. Lig'e çıkacağı ligde, gruplarında ikinci sırada yer alan 1. Grup'ta Belediye Derincespor, 2. Grup'ta Armoni Alanya Kestelspor, 3. Grup'ta Kepez Belediyespor doğrudan play-off finaline yükseldi.

Play-off 1. turunda normal sezonda gruplarında 3. ile 6. takım, 4. ile de 5. takım, tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak.

Çift maç üzerinden oynanacak yarı finali geçenler finalde grupların 2. sırasındaki takımlarla karşılaşacak ve final maçları sonunda her gruptan birer ekip daha TFF 2. Lig vizesi alacak.

Play-off programı

Buna göre ligde play-off 1. tur programı şöyle:

1. Grup (24 Mayıs Çarşamba)

16.00 Belediye Kütahyaspor-Karabel Karaköprü Belediyespor (Kütahya Dumlupınar)

20.00 52 Orduspor FK-Nevşehir Belediyespor (Yeni Ordu)

2. Grup (25 Mayıs Perşembe)

16.00 Karaman FK-Ayvalıkgücü Belediyespor (Kemal Kaynaş)

20.00 Orduspor 1967-Kuşadasıspor (Yeni Ordu)

3. Grup (26 Mayıs Cuma)

16.00 Efeler 09 Spor FK-Artvin Hopaspor (Adnan Menderes)

16.00 Beyoğlu Yeni Çarşıspor-Güneş Holding Çankaya FK (Beyoğlu)

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