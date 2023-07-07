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Spor
AA 07.07.2023 19:54

TFF 2023-2024 sezonunda profesyonel liglerde kullanılacak topu tanıttı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2023-2024 sezonunda profesyonel liglerde kullanılacak topu tanıttı.

TFF 2023-2024 sezonunda profesyonel liglerde kullanılacak topu tanıttı
[Fotograf: AA]

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Puma'nın Türkiye'deki profesyonel liglerin top sponsoru olmasının ardından yeni Puma Orbita topu, taraftarların beğenisine sunuldu.

Türkiye liglerine özgü özel desene sahip olan topta, geometrik desenler ve geleneksel Türk çini sanatında kullanılan motifler yer alıyor. Desenlerin oluşturduğu şekil, aynı zamanda geleneksel sema gösterilerinde ortaya çıkan estetik hareket düzenini sembolize ediyor. "FIFA Quality Pro" statüsünü de taşıyan top, tasarlanan ideal küre formu sayesinde maç boyunca biçimini koruyor ve sıvı emiliminin azalmasını destekliyor.

Yeni sezonda tüm profesyonel liglerde kullanılacak resmi futbol topu, Puma mağazalarında ve puma.com'da satışa sunuldu.

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