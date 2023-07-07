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Spor
AA 07.07.2023 19:49

Hollanda'nın efsane kalecisi Edwin van der Sar beyin kanaması geçirdi

Hollanda'nın efsane kalecisi Edwin van der Sar, beyin kanaması geçirdi

Hollanda'nın efsane kalecisi Edwin van der Sar beyin kanaması geçirdi
[Fotograf: AA]

Ajax Kulübünden yapılan açıklamada, "Edwin van der Sar, bugün beyin kanaması geçirdi. Hastanede yoğun bakım ünitesinde tutuluyor ve durumu stabil. Acil şifalar diliyoruz. Seni düşünüyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Hırvatistan'daki bir hastanede tedavisi devam eden 52 yaşındaki Van der Sar, aktif futbolculuk kariyerinde Ajax, Juventus ve Manchester United'ın kalesini korumuştu.

Son olarak Hollanda temsilcisi Ajax'ta üst yönetici (CEO) olarak görev yapan Van der Sar, sezon sonunda kulüpten ayrılmıştı.

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