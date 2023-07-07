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Spor
AA 07.07.2023 18:51

Para atıcılıkta WSPS Dünya Kupası Hırvatistan'da devam ediyor

Para atıcılıkta WSPS Dünya Kupası, Hırvatistan'da gerçekleştiriliyor.

Para atıcılıkta WSPS Dünya Kupası Hırvatistan'da devam ediyor

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Osijek kentindeki WSPS Dünya Kupası müsabakaları başladı.

Organizasyonun ilk gününde 10 metre havalı tüfek ayakta kadınlar (R2) SH1 kategorisinde milli sporcu Çağla Baş, sıralama müsabakasında 609.2 puana ulaşarak final müsabakasına 4. sırada çıkmaya hak kazandı. Çağla Baş, finalde topladığı 180 puanla müsabakayı 5. sırada tamamladı.

Milli sporcu Tayyar Sinankılı ise 10 metre havalı tüfek ayakta karışık (R4) SH2 kategorisinde sıralama müsabakasını 608.3 puanla 15. sırada bitirdi.

Organizasyon, 13 Temmuz'da sona erecek.

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