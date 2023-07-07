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Spor
AA 07.07.2023 17:53

Türkiye Kick Boks Şampiyonası Mardin'de başladı

Türkiye Kick Boks Federasyonunca düzenlenen Büyükler, Gençler, Yıldızlar, Minikler Türkiye Kick Boks Şampiyonası, Mardin'de başladı.

Türkiye Kick Boks Şampiyonası Mardin'de başladı
[Fotograf: AA]

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mardin Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi ile Dünya Kick Boks Organizasyonları Birliğinin (WAKO) desteğiyle yeni Artuklu Spor Salonu'nda başlayan şampiyonaya 70 ilden yaklaşık 6 bin sporcu katılıyor.

Şampiyonanın seremonisinde konuşan Vali Vekili Muhammed Taha Canpolat, organizasyonun Mardin'de yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bütün sporculara başarılar diledi.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı ise çok önemli bir organizasyon düzenlediklerini, bu yıl yapılacak iki büyük şampiyonada milli takım kadrolarının belirleneceğini söyledi.

Kayıcı, "Kick boks camiası büyük bir camia. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde 65 federasyon var. 65 federasyonun içinde aktif lisanslı sporcu sayısı olarak dördüncü büyük federasyonuz. Yine uluslararası arenada en fazla madalya alan birinci branşız. Bu camianın bütün mensuplarını takdir ve tebrik ediyorum." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik de kentte yapılan tesislerle ulusal ve uluslararası birçok organizasyon gerçekleştirildiğini ve gerçekleştirilmeye devam edeceğini, tarih ve kültür şehri Mardin'in artık spor şehri olarak da anılmaya başlandığını belirtti.

Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Kayıcı, konuşmaların ardından il protokolüne kick boks eldiveni hediye etti.

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