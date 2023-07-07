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Spor
AA 07.07.2023 16:13

Kırkpınar'da pehlivanlar sağanak altında güreşti

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri sağanak altında devam etti.

Kırkpınar'da pehlivanlar sağanak altında güreşti
[Fotograf: AA]

Ata sporu yağlı güreşleri çeşitli boylarda Sarayiçi Er Meydanı'nda sürüyor.

Öğle saatlerinde sıcakla mücadele eden pehlivanlar sağanakla serinledi.

Müsabakası devam eden güreşçiler, mücadelelerini sağanak altında yaptı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Karşılaşmalarını bekleyen bazı pehlivanlar ise sağanak nedeniyle tribünlerin altında yağıştan korunmaya çalıştı. Hakemler de yağmurluk giyerek müsabakaları yönetti.

Hava sıcaklığının 33 derece olduğu kentte yağışın yarına kadar devam etmesi öngörülüyor.

Yağış kent merkezinde de etkili oldu, sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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