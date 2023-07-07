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Spor
AA 07.07.2023 15:50

Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda gruplar belli oldu

Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda 2023-2024 sezonu grup kuraları çekildi.

Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda gruplar belli oldu

Kura çekimine göre Türkiye'yi temsil edecek kulüplerden Beşiktaş A Grubu'nda, Türk Telekom ise B Grubu'nda yer aldı.

Grup aşaması, 3 Ekim'de başlayıp 7 Şubat 2024'te sona erecek. 10'arlı iki grupta ilk iki sırayı alan takımlar, doğrudan çeyrek finale yükselecek. Gruplarda 3-6'ncı sırayı alan ekipler ise çapraz eşleşmeyle 8'li finalde mücadele ederek çeyrek finale kalmaya çalışacak. 8'li final ve çeyrek finaller tek maç üzerinden oynanacak. Yarı final ve final müsabakaları ise 3 maç üzerinden yapılacak.

BKT Avrupa Kupası grupları şöyle:

A Grubu: Beşiktaş (Türkiye), Cedevita Olimpija Ljubljana (Slovenya), Hapoel Tel Aviv (İsrail), Joventut Badalona (İspanya), London Lions (İngiltere), Paris Basketbol (Fransa), Prometey (Ukrayna), Umana Reyer (İtalya), Veolia Towers Hamburg (Almanya), Wolves Vilnius (Litvanya)

B Grubu: Lietkabelis (Litvanya), Aris (Yunanistan), Buducnost VOLI (Karadağ), Dolomiti Energia Trento (İtalya), Dreamland Gran Canaria (İspanya), Mincidelice JL Bourg (Fransa), ratiopharm Ulm (Almanya), Slask Wroclaw (Polonya), Türk Telekom (Türkiye), U-BT Cluj-Napoca (Romanya).

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