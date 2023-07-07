Çok Bulutlu 28.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 07.07.2023 14:51

Anadolu Efes Darius Thompson'ı transfer etti

Anadolu Efes, İspanya’nın Baskonia Vitoria Gasteiz takımında forma giyen ABD'li basketbolcu Darius Thompson'ı kadrosuna kattı.

Anadolu Efes Darius Thompson'ı transfer etti

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşında ve 1,92 metre boyundaki oyun kurucu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Thompson, geçen sezon Baskonia formasıyla THY Avrupa Ligi'nde 12,6 sayı, 6,7 asist ve 3,2 ribaunt ortalamaları ile oynamıştı.

Anadolu Efes, ayrıca Erkan Yılmaz, Derek Willis, Doğuş Özdemiroğlu ve Tyrique Jones'u transfer etmişti.


ETİKETLER
Basketbol Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Arda Güler'in Real Madrid'de ilk basın toplantısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:22
Depremde yıkılan apartmanın müteahhidlerine 90'ar yıl hapis talebi
16:21
Almanya'da çocuk veya hamilelerin bulunduğu otomobillerde sigaranın yasaklanması gündemde
16:13
Hırvatistan'da cumhurbaşkanı ile başbakan arasında gerginlik
16:16
Güneydoğu'da sıcaklıklar 40 dereceyi aştı
15:59
Şanlıurfa'da 6 katlı binada yangın
15:54
Şizofreniye yol açan hücreler erken gebelikte ortaya çıkıyor olabilir
Güneydoğu'da sıcaklıklar 40 dereceyi aştı
Güneydoğu'da sıcaklıklar 40 dereceyi aştı
FOTO FOKUS
Fransızlar şiddet olayları hakkında ne düşünüyor?
Fransızlar şiddet olayları hakkında ne düşünüyor?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ