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Spor
AA 07.07.2023 14:31

Türk Telekom İsmail Cem Ulusoy'u transfer etti

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Türk Telekom, İsmail Cem Ulusoy'u kadrosuna kattı.

Türk Telekom İsmail Cem Ulusoy'u transfer etti

Başkent kulübünden yapılan açıklamada "İsmail Cem Ulusoy yeni sezonda Ankara basketbolu için mücadele verecek. Geçen sezon Petkim Spor forması giyen İsmail Cem Ulusoy’u renklerimize bağladık." ifadelerine yer verildi.

Milli oyuncu Banvit ve Gaziantep Basketbol takımlarında da forma giydi.


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