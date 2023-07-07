Çok Bulutlu 28.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 07.07.2023 14:18

NBA'de Cedi Osman üç takımlı takasta San Antonio Spurs'e transfer oldu

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncu Cedi Osman, üç takımlı takasla San Antonio Spurs'e transfer oldu.

NBA'de Cedi Osman üç takımlı takasta San Antonio Spurs'e transfer oldu
[Fotograf: AA]

NBA'in internet sitesinde yer alan habere göre Cavaliers, Spurs ve Miami Heat'in dahil olduğu üç takımlı takas gerçekleştirildi.

Söz konusu takasla 2026 ikinci tur draft hakkı elde eden Heat, Max Strus'ı Cavaliers'a gönderdi. Spurs ise Cavaliers'tan Cedi Osman, Lamar Stevens ve 2030 ikinci tur draft hakkını aldı.

Minnesota Timberwolves tarafından 2015 ikinci tur draftında 31. sıradan seçilen Cedi Osman, 2017'de Cavaliers'a imza attı. Cavaliers'ta 6 yıl forma giyen 28 yaşındaki milli basketbolcu, normal sezonlarda çıktığı 404 maçta 9,7 sayı, 3 ribaunt ve 2 asist ortalamalarıyla oynadı.

ETİKETLER
NBA Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Bafetimbi Gomis: Seninle gurur duyuyorum
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:51
Kayseri'de Zincirleme Kaza: 5 Yaralı
14:29
AB ortak gaz alımına devam ediyor
14:48
Stoltenberg: Türkiye ile İsveç arasında üzerinde anlaşılamayan konular var
14:22
Fransa'da olaylar sırasında sosyal medya kısıtlandı: Kayıtsız kalamazdık
14:13
İngiltere'de öğretmenler bu hafta ikinci kez greve gitti
14:05
Ankara'nın bir yıl yetecek suyu var
Gençler Türkiye Kürek Kupası Yarışları Ankara'da başladı
Gençler Türkiye Kürek Kupası Yarışları Ankara'da başladı
FOTO FOKUS
Fransızlar şiddet olayları hakkında ne düşünüyor?
Fransızlar şiddet olayları hakkında ne düşünüyor?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ