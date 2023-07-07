Arda Güler imzayı attı

İspanyol deviyle 6 yıllık sözleşme imzalayan Arda Güler, 24 numaralı formayı giyecek. Arda Güler, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu kulübün bir efsanesi olmak istiyorum." dedi.

"Bugün hayatımın en özel günü..."



Arda Güler, Real Madrid’e resmi imzayı attı. pic.twitter.com/WcZ3PD2WwE — TRT HABER (@trthaber) July 7, 2023

İmza töreninde konuşan Real Madrid Başkanı Florentino Perez, "Real Madrid'e hoşgeldin Arda Güler. Bu büyük günde yanımızda olanlara teşekkürler. Takımı güçlendirmek için daima iyi oyuncular aldık. Real Madrid için tutkulu bir takım oluşturduk. Geleceğimizde önemli bir pay sahibi olacak bir yeteneği transfer ettik. Bugün bizim için çok önemli. Real Madrid hayaliyle büyüyen bir çocuğu daha kadromuza katıyoruz. Tüm kulüpler, Arda Güler ile ilgileniyordu. Arda Güler'i size gururla takdim ediyorum. Arda'yı dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak yetiştiren ailesine saygılarımı sunuyorum. Gelecekte elde edeceğimiz başarıların temelini oluşturuyoruz. Birçok tecrübeli, birçok yetenekli oyuncularla büyük başarılar elde ettik. Bu şekilde de dünyanın en büyük kulübü olduk. Genç ve yetenekli oyuncular, Real Madrid çatısı altında kendilerini geliştirdiler, efsane haline geldiler." dedi.

Başkan Perez, "Arda Güler, senin yeteneklerin ve karakterin tüm dünyayı etkiledi. Real Madrid'i seçtiğin için teşekkür ederiz. Birlikte tarih yazabiliriz." ifadelerini kullandı.

"Bu kulübün bir efsanesi olmak istiyorum"

"Bugün benim hayatımın en özel günü. Bugüne kadar gelmemde katkısı olan herkese teşekkür ederim. Bugün beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Ben de bu kulübün bir efsanesi olmak istiyorum. Burada olmak benim için çok büyük gurur. Herkese çok teşekkür ederim.

Avrupa'nın birçok kulübü beni istedi. Real Madrid sizi istediğinizde gelirsiniz. Başkan Florentino Perez de beni ikna etti. Tüm yeteneklerimi burada göstermek istiyorum.

Kadroda birçok önemli oyuncu var ama ben rekabete hazırım. Başkan ve hoca, kiralanmam gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Cristiano Ronaldo, Zidane, Guti çok önemli isimlerdi. Ben de onlardan biri olmak istiyorum.

Başkanımızla hocamız beni aradı. Buraya kesinlikle gelmemi istediklerini söylediler. Hocamızın isteği çok önemliydi. Beni aramaya devam etti. Nerede oynayacağım konusunda konuştuk. İyi bir iletişim kurduk. Bu benim için önemliydi.

Buradaki her oyuncu çok önemli, çok kaliteli isimler ama Modric benim için özel bir isim. Ondan çok şey öğreneceğimi düşünüyorum."