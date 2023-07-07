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Spor
AA 07.07.2023 08:19

Milli haltercilerden 9 madalya

Moldova'da düzenlenen 15 Yaş Altı ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nın beşinci gününde milli sporcular, 9 madalya kazandı.

Milli haltercilerden 9 madalya

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Kişinev'de düzenlenen organizasyonun beşinci günü tamamlandı.

Yıldız kadınlar 55 kiloda Bahar Kırat, koparmada 72, silkmede 91 ve toplamda 163 kiloluk derecesiyle 3 gümüş madalya elde etti.

Yıldız kadınlar 49 kiloda Leyla Şanay, silkme müsabakasında 78 kiloyla gümüş, toplamda 139 kiloluk derecesiyle bronz madalya aldı. Aynı kiloda yarışan Suna Türküsever, silkmede 72 kiloyla bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkekler 15 yaş altı 73 kiloda Sefkan Sümen, koparmada 110, silkmede 131 ve toplamda 241 kiloluk derecesiyle 3 bronz madalya kazandı.

Beş günün sonunda milli sporcuların madalya sayısı 12 altın, 7 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 26 oldu.

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