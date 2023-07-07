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Spor
AA 07.07.2023 14:23

Kadın basketbolunda hedef sporu tabana yayarak yeni yetenekler keşfetmek

18 Yaş Altı Kız Basketbol Milli Takım Antrenörü Ömer Buharalı, kadın basketbolundaki altyapı havuzunu genişleterek yetenekli sporcular çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Kadın basketbolunda hedef sporu tabana yayarak yeni yetenekler keşfetmek
[Fotograf: AA]

Konya'da düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale çıkma başarısı gösteren takımın antrenörü Buharalı, 2005-2006 jenerasyonuyla ilk kez bir Avrupa Ligi'nin A Ligi'nde oynadıklarını söyledi.

Buharalı, bu organizasyonun kendileri için yeni bir tecrübe olduğunu ifade etti.

"Organizasyona hazırlanmak için haziran ayında bir araya geldik. İlk hazırlık kampımızı İzmit'te yaptık. Akabinde dört hazırlık maçı oynayarak şampiyonaya sıkı bir şekilde hazırlandık."

Buharalı, yoğun ve verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini, bazı eksik noktaları da oynanan grup maçlarında düzelttiklerini dile getirdi.

İlk kez bir araya gelip, Avrupa Şampiyonası'nda oynayan bu jenerasyonda sistemi oturtmanın çok kolay olmadığını anlatan Buharalı, şunları kaydetti:

"Belçika maçının ikinci yarısında ortaya koyduğumuz oyun, ilerisi açısından çok umut verici. Altyapının, Avrupa şampiyonalarındaki asıl amacı, her zaman bir üst klasmana oyuncu verebilmek. Potansiyel oyuncuları alıp bir havuz oluşturuyorsunuz. Bu da sadece 18 yaş altı takımındaki 12 oyuncuyla değerlendirilmiyor. Bu havuz çok geniş. Zaman içerisinde değişiklikler olabiliyor. Oyuncularımızın potansiyeli yüksek."

Organizasyonlardaki başarı sporcu sayısını doğrudan etkiliyor

Ömer Buharalı, kadın basketbolundaki asıl amaçlarının altyapı havuzunu genişletmek olduğunu anlattı.

Buharalı, bu sporun kadınlarda tabana yayılmasının çok önemli olduğuna değindi.

"Sporu ne kadar tabana yayabilirsek, o kadar çok oyuncuya ulaşmış oluruz, o kadar çok yetenek çıkartırız. Şu anda kadın basketbolunda ülkemizin her coğrafyasına dağılabilmiş değiliz. Sadece birkaç şehirle sınırlanmış durumdayız. Bu şampiyonalar vesilesiyle birçok genç, belki kadın basketboluna başlayacak. Böyle başarılar geldikçe ailelerin yönlendirmesinin daha da çok artacağını düşünüyorum."

Buharalı, Konya'daki şampiyonada genç oyuncuların ortaya koyduğu azim ve isteğin önemli olduğunu, bununla her şeyi başarabileceklerine inandıklarını dile getirdi.

Takım kaptanı Elif İstanbulluoğlu ise maçlara çok iyi hazırlandıklarını söyledi.

İstanbulluoğlu, hazırlık sürecinin çok verimli geçtiğini aktardı.

"Fransa ile oynadığımız ilk maçta Nehir talihsiz bir sakatlık yaşadı ve devam edemedi. Ön çapraz bağları koptu. Umarım eskisinden daha güçlü dönecektir. Konyalı basketbol severlere de teşekkür ediyorum, bize destek veriyorlar. Turnuvada ilerledikçe destek daha da çok arttı."

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