Türkiye Golf Federasyonu TGF Federasyon Kupası İstanbul'da yapılacak

Federasyondan yapılan açıklamaya göre TGF Silivri Golf Sahası’ndaki turnuvaya Ataşehir Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Regnum Golf Country Bodrum Kulübü, Regnum Golf Country Ankara Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Ankara Golf Kulübü, Tauros Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübünden ve ferdi lisanslı toplam 76 golfçü katılacak.

İki raund oynanacak şampiyonada oyuncular A ve B kategorilerinde mücadele edecekler. Final raundunun ardından dereceye giren oyuncular için ödül töreni düzenlenecek. Turnuvanın şampiyonu, TGF Federasyon Kupası’nın üzerine ismini yazdıracak.

Geçen sene yine TGF Silivri Golf Sahası’nda yapılan turnuvanın şampiyonu, İbrahim Tarık Aslan’la oynadığı play off’u kazanan Ilgın Zeynep Denizci olmuştu.