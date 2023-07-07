Erciyes'te düzenlenen Uluslararası Yol ve Dağ Bisikleti Yarışları başlıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) takviminde dünyada en fazla bisiklet yarışına ev sahipliği yapan Erciyes'te, 2023 yılında da birçok yol ve dağ bisiklet yarışı gerçekleştirilecek.

Erciyes Uluslararası Yol ve Dağ Bisiklet Yarışları, 8 Temmuz Cumartesi günü Grand Prix Erciyes etabı ile start alacak.

Yerli ve yabancı bisikletçiler, 140 kilometrelik GP Erciyes turunda Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayıp Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'ya kadar pedal çevirecek.

UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde, Erciyes Yüksek İrtifa ve Spor Turizmi Derneği organizasyonu ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes AŞ, Spor AŞ ve Bisiklet Turizm Derneği destekleriyle düzenlenen yarışlar, 30 Temmuz'da Grand Prix Kültepe, 19 Ağustos'ta Grand Prix Kaisareia etaplarıyla devam edecek.

Ayrıca Kayseri, Türkiye’de ilk defa 24-27 Ağustos 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan ve 4 şehri kapsayan Tour of Anatolia MTB Dağ Bisikleti Şampiyonası müsabakalarının da ilk durağı olacak.