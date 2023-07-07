Çok Bulutlu 28.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
DHA 07.07.2023 19:46

Gökdeniz yeniden Rubin Kazan'da

Eski milli futbolcu Gökdeniz Karadeniz, 10 yıl boyunca formasını giydiği Rubin Kazan’a geri döndü.

Gökdeniz yeniden Rubin Kazan'da
[Fotograf: DHA]

Rubin Kazan tarafından yapılan resmi açıklamada, Gökdeniz’in 2. Lig'de mücadele edecek olan Rubin-2'nin teknik direktörlüğüne getirildiği duyuruldu.

Rubin Kazan’ın Premier Lig'de en çok gol atan oyuncusu unvanına sahip olan Gökdeniz, açıklamasında, “Rubin amblemli formayı bir kez daha giymek benim için büyük bir onur. Futbolcu olarak kariyerimin en güzel yıllarını burada geçirdim ve kendimi sahaya verdim. Şimdi yeni bir formatta kulübe yardımcı olmaya çalışacağım." diye konuştu.

Yeni sezonda 2. Lig'de mücadele edecek olan ​Rubin-2, Gökdeniz Karadeniz için ilk antrenörlük deneyimi olacak.

ETİKETLER
Rusya
Sıradaki Haber
Para atıcılıkta WSPS Dünya Kupası Hırvatistan'da devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:53
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 1 Filistinliyi daha öldürdü
19:50
Pakistan'da muson yağmurları sebebiyle 25 Haziran'dan bu yana 50 kişi öldü
19:49
Belçika'da başbakana ölüm tehdidinde bulunan eski asker aranıyor
19:47
Hindistan'da 293 kişinin öldüğü tren kazasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
19:11
Çin’de sıcak hava dalgası: 4 ölü
19:16
Emine Erdoğan koruyucu ailelerle bir araya geldi
Üçüncü Arktik Bilimsel Araştırma Seferi ekibi Tromso'ya ulaştı
Üçüncü Arktik Bilimsel Araştırma Seferi ekibi Tromso'ya ulaştı
FOTO FOKUS
Ezber bozan çiftlik
Ezber bozan çiftlik
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ