Ligde 8. haftanın açılışı, İzmir derbisine sahne olacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Altınordu ile Menemenspor karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın programı şöyle:

1 Ekim Cuma:

20.00 Altınordu-Menemenspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

2 Ekim Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü (Vefa)

16.00 Balıkesirspor-Gençlerbirliği (Balıkesir Atatürk)

19.00 Adanaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Yeni Adana)

19.00 Kocaelispor-İstanbulspor (Kocaeli)

3 Ekim Pazar:

13.30 Beypiliç Boluspor-Denizlispor (Bolu Atatürk)

16.00 Yılport Samsunspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Eyüpspor-Manisa (Eyüp)

19.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)