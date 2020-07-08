Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı kararlar açıklandı. Alınan karara göre Yılport Samsunspor ile Bandırmaspor TFF 1. Lig'e, Serik Belediyespor, Kocaelispor ve Karacabey Belediyespor TFF 2. Lig'e yükseldi.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'den TFF 3. Lig'e ise 11 grubun lideri terfi ettirilecek.

TFF’den tescil formatına ilişkin açıklama

TFF'den yapılan açıklama göre TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in tescil formatı şu şekilde belirlendi:

"TFF 2. Lig Beyaz Grup lideri Yılport Samsunspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup lideri Bandırmaspor şampiyon ilan edilerek TFF 1. Lig'e, TFF 3. Lig 1. Grup lideri Serik Belediyespor, TFF 3. Lig 2. Grup lideri Kocaelispor, TFF 3. Lig 3. Grup lideri Karacabey Belediye Spor A. Ş. şampiyon ilan edilerek TFF 2. Lig'e terfi etmişlerdir.

TFF 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı grupta ikinci sıra ile beşinci sıra arasında yer alan Beyaz Grup'tan Manisa Futbol Kulübü, Hekimoğlu Trabzon, Sancaktepe Futbol Kulübü A.Ş., İnegölspor, Kırmızı Grup'tan Ankara Demirspor, GMG Kastamonuspor, Tuzlaspor A.Ş., Sakaryaspor A.Ş., TFF 3. Lig'de gruplarında ikinci sıra ile beşinci sıra arasında yer alan 1. Grup'tan Anagold 24Erzincanspor, 68 Aksaray Belediye Spor, 1928 Bucaspor, Artvin Hopaspor, 2. Grup'tan Belediye Derince Spor, Turgutluspor, Esenler Erokspor, Karşıyaka, 3. Grup'tan Somaspor, Pazarspor, Nevşehir Belediye Spor, Muğlaspor takımları Play-off oynama hakkı kazanmış olup, tek maç eleminasyon sistemine göre Antalya'da 20-28 Temmuz tarihleri arasında oynanacak gece maçları sonucunda, TFF 1. Lig'e yükselecek 1 takım ve TFF 2. Lig'e yükselecek 3 takım belirlenecektir. Play-off eşleşmeleri lig ikincisi ile lig beşincisi, lig üçüncüsü ile de lig dördüncüsü olacak şekilde gerçekleşecektir.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor, Kırmızı Grup'ta Kardemir Karabükspor, TFF 3. Lig 1. Grup'ta Tokatspor A.Ş. ve Manisaspor takımları matematiksel olarak küme düşmüşlerdir.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'den TFF 3. Lig'e 11 grubun lideri terfi edecektir. "