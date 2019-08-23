Erkek kardeşi Emre Şentürk’ü tekvando poomse sporuna yazdırırken Sümeyye’yi de haberi olmadan bu spora yazdırdılar.

Erkek kardeşini izlemeye gittiğinde kendinin de bu spora yazdırıldığını öğrenen Sümeyye Şentürk'ün tekvando kariyeri bu şekilde başladı. Şentürk'ün kariyerinde sayısız Türkiye şampiyonluğu, 2 Avrupa ikinciliği ve 1 de dünya beşinciliği var.

2010 yılında tekvando poomse sporuna başlayan ve 2 yıl ara veren Milli Sporcu Sümeyye Şentürk, “Normalde kardeşimi yazdıracaklardı Tekvandoya, ben onu izlemeye gelmiştim. O ara onun vesilesiyle beni de yazdırdılar. Daha sonra iki yıl devam ettim, iki yılda bir ara verme sürecim oldu. Tekrar başladığımda yeni yeni dereceler elde etmeye başladım. Normalde bırakmadan önce hiç derecem yoktu. Şu an devam ediyorum. 2017 yılında Rodos’ta yapılan Avrupa Şampiyonasında Avrupa ikincisi oldum. Bu yıl Türkiye’de yapılan Avrupa Şampiyonasında ikinci Avrupa ikinciliğimi elde ettim. 2 kere Avrupa ikinciliğim, 1 kere dünya beşinciliğim var. Tesadüfen başladım, tesadüfen başladıktan sonra bir sürü Türkiye şampiyonluğu, 2 kere Avrupa ikinciliği, bir kere dünya beşinciliği elde ettim. Mutluyum, inşallah devamını diliyorum.” dedi.

Her gün Hamit Kaplan kapalı spor salonunda antrenmanlara ara vermeden çalışan Sümeyye Şentürk, 2020 yılında yapılacak dünya şampiyonasında derece yaparak madalya almayı hedefliyor.

Sümeyye Şentürk’ün erkek kardeşi 18 yaşındaki Emre Şentürk, “Beni yazdırırken tesadüfen ablamı da yazdırdılar. Ablam daha yetenekli çıktı benden, kendisi Avrupa ikincisi oldu, 2 tane Avrupa ikinciliği var. Dünya beşinciliği var. Her sene Türkiye Şampiyonasında birinci oluyoruz takımda. Böyle gidiyor.” diye konuştu.

Haber: Umut Yeşilyurt