Çin'in Suzhou kentinde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğine Türkiye, dış atışlarda etkisiz başlarken, ilk 6 dakikayı 10-5 önde geçen Porto Riko karşısında Cedi Osman ve Furkan Korkmaz'la sayılarla Türkiye, ilk çeyreği 15-13 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Türk Milli Takımı hücumda ve savunmada çok etkili oldu. Maçın 14. dakikasında farkı çift hanelere (25-15) çıkaran Türkiye, Melih Mahmutoğlu'nun üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle soyunma odasına 39-25 önde gitti.

Türkiye: 72 - Porto Riko: 64

Üçüncü çeyreği 59-40 üstün bitiren A Milli Erkek Basketbol Takımı, karşılaşmayı da 72-64 kazandı.

Ay-yıldızlı ekipte Cedi Osman 12 sayıyla en skorer isim olurken, Yiğit Arslan 10, Melih Mahmutoğlu ise 9 sayı kaydetti.

Milli takım turnuvadaki ikinci maçını 25 Ağustos Pazar günü, Venezuela-Senegal maçının galibiyle oynayacak.

Kaynak: AA

