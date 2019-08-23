Avrupa Voleybol Şampiyonası heyecanı başlıyor. Dört ülkenin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda Filenin Sultanları'nın mücadele ettiği A grubu karşılaşmaları, Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.
6 takımın yer aldığı gruplarda ilk dört sırayı alanlar, son 16 turuna adını yazdıracak.
Son 16 turu yine dört ülkenin ev sahipliğinde yapılacak.
Çeyrek finallere Türkiye ve Polonya ev sahipliği yapacak.
Final ise 2003 yılının ardından yeniden şampiyonaya ev sahipliği yapan Ankara'da oynanacak.
Ay yıldızlılar gruptaki ilk sınavını Yunanistan karşısında verecek. Filenin Sultanları, son dört Avrupa Şampiyonası'nın üçünde yarı finale kalma başarısı gösterdi.
Yunanistan ise Avrupa Şampiyonalarında oynadığı 24 maçının 22'sini kaybetti.
Türkiye - Yunanistan karşılaşması bugün saat 20.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
Kaynak: TRT Spor