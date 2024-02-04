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Spor
DHA 04.02.2024 14:46

Teniste 2 gurur birden

Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde ASB Tennis Arena'nın ev sahipliğinde gerçekleşen Davis Cup'ta 2 gurur birden yaşandı.

Teniste 2 gurur birden
[Fotograf: DHA]

Aslan Gemuhluoğlu Davis Cup açılış seremonisinde ITF junior tenis oyuncusu olarak Davis Cup Dünya Kupası'nın açılış maçında para atışını yaptı. 2-3 Şubat'ta düzenlenen Davis Cup World Group I Play-Off karşılaşmasında ise Türkiye, Yeni Zelanda'yı 3-1 yenerek Dünya Grubu 1'e yükseldi.

Davis Cup World Group I Play-Off serisinin kazananı belirleyecek ikinci gününde ilk karşılaşma Altuğ Çelikbilek / Ergi Kırkın ikilisi ile Marcus Daniell / Fin Reynolds çifti arasında gerçekleşti.

Çelikbilek / Kırkın tandemi 2 saat 19 dakika süren mücadelede Daniell / Reynolds ikilisini 3-6, 6-3, 7-6 yenerek Türkiye'yi seride 2-1 öne taşıdı.

Serinin dördüncü karşılaşmasında Altuğ Çelikbilek bu kez tekler maçında sahne aldı. Çelikbilek, Ajeet Rai'yi 6-3, 6-2'lik setlerle yenerek Türkiye'yi Eylül ayında gerçekleşecek Dünya Grubu 1'e taşıdı.
 

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