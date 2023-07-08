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Spor
AA 08.07.2023 20:09

Teniste 14 Yaş Erkek Milli Takımı Avrupa Yaz Kupası'nda finale yükseldi

Teniste 14 Yaş Erkek Milli Takımı, İspanya'da düzenlenen Avrupa Yaz Kupası Finalleri'nde finale yükselerek tarihi bir başarı gösterdi.

Teniste 14 Yaş Erkek Milli Takımı Avrupa Yaz Kupası'nda finale yükseldi
[Fotograf: AA]

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Valensiya kentinde düzenlenen Avrupa Yaz Kupası Finalleri'nde mücadele eden 14 Yaş Erkek Milli Takımı, Çekya'yı 2-0 yenerek finalde oynama hakkı kazandı.

Samim Filiz, Kaan Işık Koşaner ve Mustafa Ege Şık'tan oluşan kaptanlığını Umut Alptekin'in yaptığı 14 Yaş Erkek Milli Takımı, Avrupa Yaz Kupası Finalleri'nde ev sahibi ülke İspanya'yı 3-0 mağlup ederek, yarı finale çıktı. Milliler, yarı finalde Çekya serisi 2-0 kazanarak finale yükseldi.

Tarihi bir başarıya imza atan milliler, Avrupa Yaz Kupası Finalleri'nde şampiyonluk mücadelesini yarın Büyük Britanya-Fransa serisinin galibi karşısında verecek.

14 Yaş Erkek Milli Takımı, aldıkları başarılı sonuçlarla 7-12 Ağustos'ta Çekya'nın Prostejov kentinde düzenlenecek Dünya Kupası'na da katılma hakkı kazandı.

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