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Spor
AA 08.07.2023 19:02

Hatayspor kaleci Visar Bekaj'ı transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Kosovalı kaleci Visar Bekaj'ı kadrosuna kattı.

Hatayspor kaleci Visar Bekaj'ı transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce FC Prishtina ve KF Tirana takımlarında oynayan 1,91 metre boyundaki Bekaj ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Deneyimli kaleci Visar Bekaj ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine başkan vekilimiz Aydın Toksöz ve teknik direktörümüz Volkan Demirel katıldı. Visar'a 'hoş geldin' diyor, bordo-beyaz formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.


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