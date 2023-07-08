Hatayspor kaleci Visar Bekaj'ı transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce FC Prishtina ve KF Tirana takımlarında oynayan 1,91 metre boyundaki Bekaj ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Deneyimli kaleci Visar Bekaj ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine başkan vekilimiz Aydın Toksöz ve teknik direktörümüz Volkan Demirel katıldı. Visar'a 'hoş geldin' diyor, bordo-beyaz formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Ailemize Hoş Geldin Visar Bekaj— Hatayspor (@Hatayspor_FK) July 8, 2023
Daha önce FC Prishtina ve KF Tirana takımlarında oynayan 1.91 boyundaki deneyimli kaleci Visar Bekaj ile 3 yıllık sözleşme imzaladık.https://t.co/iFDFmbzVHQ#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/kJqj5TOqV3