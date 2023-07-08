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Spor
AA 08.07.2023 18:48

İspanyol kaleci De Gea Manchester United'dan ayrıldı

İspanyol kaleci David de Gea, İngiltere Premier Lig takımı Manchester United'dan ayrıldığını açıkladı.

İspanyol kaleci De Gea Manchester United'dan ayrıldı
[Fotograf: AA]

12 yıldır Manchester ekibinin kalesini koruyan De Gea, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şimdi yeni bir meydan okumanın, yeni bir takımda kendimi zorlamanın tam zamanı." dedi.

"Manchester her zaman kalbimde olacak" 

2011 yılında Atletico Madrid'den transfer edilen 32 yaşındaki deneyimli kaleci, "Sevgili Sir Alex Ferguson beni bu kulübe getirdiğinden beri çok şey başardık. Bu formayı her giydiğimde gurur duydum. Takıma liderlik etmek, dünyanın en büyük kulübünü temsil etmek çok az futbolcunun elde edeceği bir onurdu. Manchester her zaman kalbimde olacak." ifadelerini kullandı.

Manchester United ile 545 maça çıkan De Gea, birer kez Premier Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Federasyon Kupası, iki kez de Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı.


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