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Spor
AA 08.07.2023 17:41

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık 2. tur müsabakaları tamamlandı

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık 2. tur güreşleri tamamlanırken, 14 başpehlivan üst tura yükseldi.

662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanlık 2. tur müsabakaları tamamlandı
[Fotograf: AA]

Edirne'de Tarihi Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilen güreşlerde, kura sonucu eşleşmeler yapıldı. Çektiği kura sonucu Serhat Gökmen bir üst tura güreşmeden çıktı.

Turun en çabuk biten karşılaşması Mecit Yıldırım'la İsmail Balaban arasında geçti. Müsabaka 10. dakikada Balaban'ın zaferiyle sonuçlandı.

Karşılaşmalardan en çok merak edilen müsabakaların başında Ali Gürbüz-Ertuğrul Dağdeviren güreşi geldi. Cüsse olarak eşit iki pehlivanın güreşinin önemli bir kısmı hareketsiz geçti. Puanlama kısmı da kaybetmeyi istemeyen iki pehlivanın taktiksel güreşiyle sürdü, her ikisi de risk almadan güreşti. Her iki pehlivana da bu bölümde pasif güreştiği gerekçesiyle ikişer ihtar verildi. Üçüncü ihtarın yenilme anlamına gelmesiyle hareketlenen güreşte Ali Gürbüz, puanı kaparak zaferi yakaladı.

Orhan Okulu ile Furkan Durmuş Altın'ın güreşi de hareketli geçen güreşlerdendi. Orhan Okulu diğer rakiplerine uyguladığı geri iterek, sürerek yorma taktiğini Furkan Durmuş'a da denedi. Zaman zaman güreş alanı dışına güreşin taşınması nedeniyle karşılaşma durdu. Furkan Durmuş, Orhan Okulu'nun kurduğu oyunları sık sık bozarak iyi bir mücadele verdi ancak rakibine yenilmekten kurtulamadı.

Cengizhan Şimşek'le Yıldıray Akın güreşinin geneli ise yerde geçti. Yıldıray Akın'ın dinlenir pozisyonundaki duruşu seyircinin tepkisini aldı, aynı zamanda pehlivan kule hakemliğince pasif güreştiği gerekçesiyle ihtarla uyarıldı. Cengizhan Şimşek puanlama bölümünde rakibinden puan alarak üst tura adını yazdırdı.

Serhat Gökmen'in direkt yükseldiği turda rakiplerini yenen İsmail Balaban, Özkan Yılmaz, Kürşat Şevki Korkmaz, Mehmet Yeşil Yeşil, Orhan Okulu, Hüseyin Gümüşalan, Yusuf Can Zeybek, Emre Erkal, Cengizhan Şimşek, Fatih Atlı, Mustafa Batu, Hamza Köseoğlu, Ali Gürbüz de üçüncü tura çıktı.

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