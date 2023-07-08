14 Yaş Erkek Milli Tenis Takımı finale yükseldi

Samim Filiz, Kaan Işık Koşaner ve Mustafa Ege Şık'tan oluşan kaptanlığını Umut Alptekin'in yaptığı 14 Yaş Erkek Milli Takımımız Denizli'de düzenlenen ve 10 ülkenin mücadele ettiği Avrupa Yaz Kupası Elemelerinde İsviçre, Karadağ ve Fransa'yı yenerek grubunu lider tamamlamış ve Avrupa Yaz Kupası Finalleri'ne gitmeye hak kazanmıştı.

İspanya'da düzenlenen Avrupa Yaz Kupası Finalleri'nin ilk gününde ev sahibi ülke İspanya'yı 3-0 mağlup eden Ay-yıldızlılar yarı finale yükseldi ve Çek Cumhuriyeti'nin rakibi oldu.

Çek Cumhuriyeti yarı final serisinde günün ilk maçında Kaan Işık Koşaner, Çek rakibi Tomas Krejci'yi 2-6, 6-3, 6-2 yenerek seride Türkiye'yi 1-0 öne taşıdı.

Serinin ikinci maçında Mustafa Ege Şık'ın Jakub Kusy'i 6-3, 7-5 ile yenmesiyle Çek Cumhuriyeti serisinin galibi 2-0 ile Türkiye oldu.

Tarihi bir başarıya imza atan millilerimiz Avrupa Yaz Kupası Finalleri'nde şampiyonluk mücadelesini 9 Temmuz Pazar günü Büyük Britanya-Fransa serisinin galibi karşısında verecek.

14 Yaş Erkek Milli Takımı aldıkları başarılı sonuçlarla 7-12 Ağustos 2023'te Çek Cumhuriyeti'nin Prostejov kentinde düzenlenecek Dünya Kupası olan resmi adıyla ITF World Junior Tennis Finals'e de katılma hakkı kazandı.