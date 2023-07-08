Fatma Beyaz yeniden Galatasaray HDI Sigorta'da

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, orta oyuncu Fatma Beyaz ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Voleybol kariyerine Vakıfbank altyapısında başlayan Fatma Beyaz, sırasıyla Salihli Belediyespor, Ordu Telekom, Yeşilyurt, İdmanocağı, Özateş, Beşiktaş, Kale 1957 Spor, Bolu Belediyespor, Galatasaray ve Adam Voleybol takımlarında forma giydi.
Yeniden hoş geldin Fatma Beyaz!— Galatasaray Voleybol (@GSVoleybol1905) July 8, 2023
Kulübümüz, tecrübeli orta oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
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