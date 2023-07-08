Parçalı Bulutlu 20.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 08.07.2023 20:04

15 Yaş Altı ve Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda milli halterciler göz doldurdu

Moldova'da düzenlenen 15 Yaş Altı ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli halterci Zeynep Nur Pehlivan 3 altın madalya, Canan Korçak ise bir altın 2 gümüş madalya elde etti.

15 Yaş Altı ve Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda milli halterciler göz doldurdu
[Fotograf: AA]

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Kişinev'de düzenlenen organizasyonda kadınlar 76 kiloda milli sporcu Zeynep Nur Pehlivan, koparmada 72 kilo, silkmede 94 kilo ve toplamda 166 kiloluk dereceleriyle 3 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Kadınlar 64 kiloda Canan Korçak ise koparmada 82 kiloluk derecesiyle altın madalya kazanırken, silkmede 99 kilo, toplamda ise 181 kilo ile 2 gümüş madalya aldı.

Milli sporcuların organizasyondaki madalya sayısı 17 altın, 11 gümüş, 7 bronz olmak üzere toplam 35 oldu.

ETİKETLER
Moldova Halter Milli Sporcular
Sıradaki Haber
Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin: Önceliğimiz eksik mevkilere transfer
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:26
Özkan Uğur salı günü son yolculuğuna uğurlanacak
20:18
Bakan Fidan, Kanadalı mevkidaşı Joly ile telefonda görüştü
19:46
AFAD'dan 11 ile 'turuncu' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
19:50
Ordu Şehir Hastanesi'nin kaba inşaatında sona doğru
19:15
Bakan Uraloğlu: Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nda üst yapı çalışmaları başladı
19:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde milletimizin sıkıntılarını çözmek var
Depremin vurduğu Malatya'da "ticaretin kalbi" yeniden inşa edilecek
Depremin vurduğu Malatya'da "ticaretin kalbi" yeniden inşa edilecek
FOTO FOKUS
Yakın Rotalar: Gölyazı
Yakın Rotalar: Gölyazı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ