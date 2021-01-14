Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 14:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tenisçi Andy Murray koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: DepoPhotos-arşiv]
Tek erkeklerde eski dünya 1 numarası Büyük Britanyalı tenisçi Andy Murray, koronavirüse yakalandı.
Murray'nin temsilcilerinden yapılan açıklamaya göre, sezonun ilk grand-slam turnuvası Avustralya Açık'a özel davetiye (wildcard) ile katılmayı planlayan Murray Covid-19'a yakalandı ve evinde karantinaya girdi.
Hastalığın hafif semptomlarını gösteren 33 yaşındaki tenisçinin, sıkı salgın tedbirlerinin uygulandığı Avustralya Açık'a katılmasına izin verilip verilmeyeceği konusu ise henüz netlik kazanmadı.
Kurallar gereği, 8 Şubat'ta başlayacak Avustralya Açık'a katılacak tenisçilerin, turnuvanın 15 gün öncesinde oyunların düzenlendiği Melbourne kentine gelerek belirlenen yerlerde karantinaya girmesi gerekiyor.
Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan Murray, Avustralya Açık'ta 5 kez finale çıkmasına rağmen kupaya uzanamamıştı.
Etiketler: Koronavirüs
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