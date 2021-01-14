Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Cüneyt Çakır'ın yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Halis Özkahya yapacak.