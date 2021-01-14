Haber Giriş: 14 Ocak 2021 Perşembe 11:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş, Galatasaray maçına taraftarlarının imzaladığı formayla çıkacak
Beşiktaş, Süper Lig'de Galatasaray ile karşılaşacağı mücadeleye, taraftarlarının imzalarının yer aldığı formalarla çıkacak.
Siyah-beyazlı kulübün yeni sezon formalarını tanıtırken gündeme getirdiği 'Beşiktaş aşkına imza at' projesi sona erdi.
Beşiktaşlı taraftarlar, futbolcuların maça çıkarken giyeceği formalara imzalarını attılar. Taraftarların yanı sıra teknik direktör Sergen Yalçın ve siyah-beyazlı oyuncuların imzaları da formalara işlendi.
Siyah-beyazlı taraftarlar, internet üzerinden formalar üzerinde ayrılan yerleri seçtikleri kategoriye göre imzaladı. Taraftarlar formaya attığı bu imza ile hem kulübe katkı sağladı hem de forma satın aldı.
Etiketler: Beşiktaş Süper Lig Galatasaray
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