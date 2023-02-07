Federasyondan yapılan açıklamada, 10 ili etkileyen deprem bölgesindeki vatandaşların kış şartlarında soğuktan korunmaları ve ısınmalarını sağlayacak malzemelerin, Gençlik ve Spor Bakanlığının belirlediği toplama merkezine teslim edildiği ifade edilerek, "Federasyonumuz tarafından 500 bin lira nakdi yardım da yapılarak, yardım kampanyası başlatılmıştır. Bu kampanyaya tenis ailemizi de destek olmaya davet ediyoruz." denildi.

Öte yandan, Türkiye Badminton Federasyonu da depremler nedeniyle 100 bin lira AFAD'a destekte bulundu.