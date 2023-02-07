Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 17:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tenis Federasyonu'ndan depremzedelere destek
[Fotograf: AA]
Türkiye Tenis Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlar için malzeme desteği ve 500 bin lira nakit bağış yaptı.
Federasyondan yapılan açıklamada, 10 ili etkileyen deprem bölgesindeki vatandaşların kış şartlarında soğuktan korunmaları ve ısınmalarını sağlayacak malzemelerin, Gençlik ve Spor Bakanlığının belirlediği toplama merkezine teslim edildiği ifade edilerek, "Federasyonumuz tarafından 500 bin lira nakdi yardım da yapılarak, yardım kampanyası başlatılmıştır. Bu kampanyaya tenis ailemizi de destek olmaya davet ediyoruz." denildi.
Öte yandan, Türkiye Badminton Federasyonu da depremler nedeniyle 100 bin lira AFAD'a destekte bulundu.
Birlik Zamanı!— Tenis Federasyonu (@TTForgtr) February 7, 2023
Devletimiz ve milletimizle birlikte depremin yaralarını hep birlikte sarıyoruz. #GeçmişOlsunTürkiye pic.twitter.com/jnMOBxXGFN
Etiketler: Deprem
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