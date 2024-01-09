Tekvandocu kardeşler olimpiyatlarda rekorlar kırmak istiyor

Alt yaş kategorilerinden itibaren milli takım formasını giyen, dünya ve Avrupa şampiyonlukları elde eden, grand prixlerde şampiyonluklar yaşayan Sude Yaren Uzunçavdar, dünya beşinciliği ve Avrupa üçüncülüğü yaşayan kardeşi Sıla Irmak ile hedeflerini anlattı.

Sude Yaren, son 1,5 yılda elde ettiği derecelerle Türkiye'nin Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadrosunda yer almayı bekledi ancak bu hayali gerçekleşmedi.

"Her sporcu gibi ben de olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum. Bunun için gece, gündüz çok çalışıyorum. Ayrıca sadece bir olimpiyat şampiyonluğu değil 2 veya 3 kez olimpiyatlarda şampiyon olup rekor kırmak istiyorum. Şu an önümde Büyükler Avrupa Şampiyonası ve hazırlık turnuvaları var. Sürecim de bu turnuvalarla devam edecek."

Sude Yaren, 2023 yılının kendisi adına çok güzel geçtiğini belirtti.

"Tekvando branşında ilk Avrupa Oyunları'nda şampiyon oldum. Birçok grand prixde gümüş ve bronz madalya kazandım. Ümitlerde de Avrupa şampiyonu olarak da uluslararası alanda çok güzel işlere imza attım."

Milli tekvandocu, Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'ndaki şampiyonluk sürecini de anlattı.

"Şampiyonada mücadele eden diğer takım arkadaşlarımdan farklıydım. Manchester Grand Prix'sinde dövüşmüştüm. Orada istediğim sonucu alamamıştım ve bu yüzden Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda tek hedefim şampiyon olmaktı. 73 kiloda birinci oldum. O zaman Manchester'daki Grand Prix'den direkt Romanya'ya geçmiştim. Orada İstiklal Marşı'nı okutmak benim için büyük gururdu."

"Birçok ilki Türk tekvandosuna yaşatmak istiyorum"

Sude Yaren, Türk tekvandosunun ileriki yıllarda çok büyük başarılar elde edeceğine inandığını dile getirdi.

"Geleceğimi parlak görüyorum. Kardeşim Sıla Irmak ve takım arkadaşlarımdan da çok umutluyum. 18 yaşında olmama rağmen tekvandoda önemli başarılar elde ettim. En genç grand prix şampiyonu ben oldum. İlk Avrupa Oyunları'nda da altın madalya kazandım. Birçok ilki Türk tekvandosuna yaşatmak istiyorum."

"Sıla Irmak'ın 17 yaşında büyüklerde dünya şampiyonu olacağını düşünüyorum"

Milli tekvandocu, kardeşi Sıla Irmak'ın potansiyelinin yüksek olduğunu aktardı.

"Ben 17 yaşındayken Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştım. Sıla Irmak'ın 17 yaşında büyüklerde dünya şampiyonu olacağını düşünüyorum. Kardeşim diye demiyorum ama geleceğin en büyük tekvandocularından olacağına eminim. Umarım önü açık olur."

Sıla Irmak: 2023 yılı benim için güzel geçti diyebilirim

Sude Yaren Uzunçavdar'ın kardeşi Sıla Irmak da elde ettiği derecelerle 2023'ü iyi bir şekilde geride bıraktığını aktardı.

"Balkan Şampiyonası ve Balkan Kupası sürecinde iki gün üst üste maç yapmak zorunda kaldım. İlk ve ikinci günde rakiplerimi farkla yendim. 2023 yılı benim için güzel geçti diyebilirim. 7 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandım. Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nın büyükler kategorisinde de ilk kez yarışıp üçüncü oldum."

Sıla Irmak, Türk tekvandosunun uluslararası başarılarıyla ilgili konuştu.

"İyi bir milli takımımız var. Bu takımın içinde ablamla beraber ben de varım. Hedefim milli takımla birlikte Dünya Şampiyonası'na gidip orada altın madalya kazanmak ve MVP seçilmek. Önceki organizasyonda ablam MVP seçilmişti zaten şimdi de sıra bende."

"Hedefim ablamla birlikte olimpiyatlara katılıp altın madalya kazanmak"

Sıla Irmak, 2024 yılındaki hedefleriyle ilgili de konuştu.

"Bu sene benim için çok önemli bir Dünya Şampiyonası var. Ümitler kategorisine de geçiyorum ayrıca. Hedefim ablamla birlikte olimpiyatlara katılıp altın madalya kazanmak."

"Maalesef bazen hakem hatalarından maç gidebiliyor"

Genç tekvandocu, Balkan Kupası finalindeki hakem kararıyla da ilgili konuştu.

"Balkan Kupası'nda elimden geleni yaptım. Gerçekten çok mücadele ettim. Maalesef bazen hakem hatalarından maç gidebiliyor. İnşallah bu maçı, büyük organizasyonlardaki başarılarımla telafi edeceğim."

Sıla Irmak, ablası Sude Yaren Uzunçavdar ile ilgili görüşlerini dile getirdi.

"Ablam gerçekten çok iyi bir sporcu. Benim ve birçok sporcunun idolü. Onunla gurur duyuyorum. İnşallah olimpiyatlarda iki kardeş yarışacağız. Onunla birlikte ülkemize 4 olimpiyat şampiyonluğu getirmek istiyorum."