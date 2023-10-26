Teknik Direktör Patrick Kluivert: Sahaya çıkıp 3 puan almak istiyoruz

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Adana Demirspor, Konyaspor’u konuk edecek. Antrenman öncesinde Adana Demirspor Teknik Direktörü, futbolculardan Jonas Svensson ve Andreaw Gravillon açıklamalarda bulundu.

En Centilmen Teknik Direktör

Teknik Direktör Patrick Kluivert, ilk olarak "En Centilmen Teknik Direktör" ödülünü almasıyla ilgili konuştu.

”Aslında yapılması gereken her şeyi yaptım o gün. Baktığınızda bu tarz maçlarda, bu tarz olaylar yaşanırsa, genellikle kendi hatanızdan oluyor, ben bunu düşündüm. Maçta kendi hatamızdan dolayı böyle olaylar yaşadık. O yüzden maç sonunda da hakemlerle alakalı olmadığını düşündüğüm için kendi öz eleştirimi yaptım. Kendime ve takımıma alakalı, sadece yapılması gerekeni yaptım.”

“3 puanı alıp evimizdeki galibiyet serisini devam ettirmek istiyoruz”

Hollandalı teknik adam, takımın kendi performansının altında bir performans gösterdiğini ifade etti.

”Takımımız da bunun farkında, konuştuk bunları. Artık o maç geride kaldı. Şu an kendi evimizde oynayacağımız maçımız var, bizim için çok önemli. Yaptıklarımızın farkındalığıyla sahaya çıkacağız, neler yapabileceklerimizi de biliyoruz. 3 puan alarak en iyi şekilde galibiyetle kapatırız umarım. En iyi şekilde kendimizi hazırlamaya çalışıyoruz, her maçta olduğu gibi. En iyi şekilde hazırlandıktan sonra sahaya çıkıp o 3 puanı almak istiyoruz. Çünkü evimizde de kaybetmedik, bu şekilde de devam etmek istiyoruz."

“Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda lanet var”

Kluivert, Fatih Karagümrük maçını değerlendirdi.

”Bu tarz maçlar sonrasında futbolcularla iletişim kurmanız gerekiyor, yakınlık göstermemiz gerekiyor. Ben de eski bir futbolcu olarak bunu biliyorum. Turnuva genelinde olabilir, zihinsel olarak hemen atlatmanız gerekiyor bu tarz tümsekleri. Ama bence stadyumla alakalı bir lanet var. Çünkü orada Ankaragücü maçı oynadık, bir beraberlik aldık. Sonrasında Karagümrük’e yenildik. Montella döneminde de o stat bize bir fayda getirmemiş, 4-0’lık bir mağlubiyet de var. O yüzden stada bağlamak istiyorum."

“Konyaspor maçından galibiyetle ayrılmak bizim için çok önemli”

Fatih Karagümrük maçının kendileri için çok kötü bir maç olduğu ifade eden Jonas Svensson ise, ”Kötü bir sonuç aldık. Fakat maçtan sonra analizlerini yaptık. Neler yaptığımızı, ne hata yaptığımızı inceledik, analiz ettik. Bundan sonra yapabileceğimiz tek şey, kendimizi geliştirip önümüzdeki ilk maç olan Konya maçından galibiyetle ayrılmak, bu bizim için çok önemli. Psikolojik olarak da bizi etkiledi. Ama bu futbol. Futbolda kazanabilirsiniz ve kaybedebilirsiniz de. Burada asıl sorun bu şekilde kaybetmiş olmamız. Bu şekilde sahada performans gösteremeyiz. Cumartesi günü bir maçımız var Konyaspor'a karşı ve çok yakın bir tarihte. Onun için geçmişteki maçı çok fazla düşünme şansımız yok. Sadece Konyaspor maçında çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz.” açıklamasında bulundu.

Andreaw Gravillon da, ”Rakibimiz belki lig sıralamasında iyi olmayabilir ama biz kendi öz eleştirimiz yaparak komple bu hafta onun üzerine çalıştık. Nerede hata yaptık, nereleri düzeltebiliriz diye. Sahaya çıktığımızda da galibiyet isteği ve hırsıyla çıkacağız. Taraftarlarımız ve kendimiz için galip gelmek istiyoruz.” diye konuştu.