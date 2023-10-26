Konyaspor Başkanı Özgökçen: Görüşmelerimiz devam ediyor

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Konyaspor Kayacık Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantıda konuşan Başkan Fatih Özgökçen, geçen hafta içerisinde Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic ile yolları ayırdıklarını hatırlattı.

“Önce şunu belirteyim, hocayla yollarımızı ayırma meselesi hocanın kendi isteğiyle olmuştur. Biz hocayı göndermedik. Kendisi ayrılmak istediğini beyan etti. ‘Bu noktadan sonra benim kulübe mental olarak çok fazla faydalı olmam söz konusu olmaz’ dediği için biz bu noktada yollarımızı hocayla ayırdık."

“Bazı taraftarlarımızın Konyaspor gol attığı zaman üzüldüğünü gördüm”

Başkan Özgökçen, yeni teknik direktör konusunda basında çıkan birçok ismi duyduğunu söyledi.

“Bizim görüştüğümüz, görüşmediğimiz isimleri görüyorum. İstişare ediyoruz. Değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Ama neticede hep şunu söylüyorum; Konyaspor'a fayda getirecek hayırlı imzalar atmayı cenab-ı hak bize nasip etsin. Çünkü öyle bir durum içerisinde kalıyorsunuz ki sabırsızız. Gelecek adam 5 maç kazanır. Ondan sonra 3 maç kaybettiği zaman yine durum bellidir. Bu anlayışla biz bir yere varamayız. Bazı taraftar gruplarının çok üzülerek söylüyorum, Pendik maçında kayıtları elimizde, Konyaspor gol attığı zaman üzüldüğünü gördüm. Pendik gol attığı zaman sevindiğini gördüm. Bunun taraftarlıkla falan hiçbir şekilde bağdaştırılacak bir yönü yoktur. Böyle bir taraftarlığı biz kabul etmiyoruz. Maçlara da gelmesin bunu yapacaklar. Net bir şekilde söylüyorum. O taraftar eğer seviniyorsa Konyaspor gol yediği zaman, maça gelmeyecek. İsteklerini yapmamış olabiliriz. Bundan sonra da Konyaspor Kulübü menfaatleri maddi noktada neyi gerektirirse onu yaparız, yapmaya da devam edeceğiz.”

“Görevi devretmeye hazırız”

Fatih Özgökçen, son günlerde gündemde olan yönetimin istifa edip etmeyeceği söylentilerine de değindi.

“Bugün şehir yöneticilerinin desteğini alan, ekibini oluşturacak, Konyaspor'u daha iyi yerlere getirecek, kulüp bazında, ekonomik noktada maddi açıdan kolaylığı sağlayacak bir yönetim anlayışı olursa ve bu kabul görürse biz hemen bir genel kurul kararı alıp, görevi devretmeye hazırız. Bunun altını çize çize söylüyorum. 2 ayda bir genel kurul yapılmaz. Ortada bir şey yokken genel kurul yapılmaz. 3 maç kaybettik, 4 maç kaybettik diye genel kurul yapılmaz. Buralar kurumsal kimliği haiz yerlerdir. Öyle tribün jargonu haline gelmiş istifa söylemleriyle de bu işler olmaz. İstifa diyeceklerse bizim yüzümüze söylesinler. Maç esnasında söylemesinler. İstifa söylemleri birilerinin işlerini yapmadığımız, birilerinin isteklerini yerine getirmediğimiz için yapılıyorsa onların işlerini, isteklerini yapmamaya devam edeceğiz."

"Kuyt, masadaki alternatiflerden bir tanesi"

Özgökçen yeni teknik direktör konusunda birçok isimi değerlendirdiklerini vurguladı.

“Bu isimlerden tabii bir tanesi de çok doğaldır ki Aykut Kocaman. Konyaspor'da belirli bir başarıyı yakalamış bir hocamız. Ama uzun süreden bu yana takım çalıştırmıyor. Bizim oyuncu profilimizin, oyun sistemimizin masaya yatırılması neticesinde yönetim kurulu olarak çok da fazla Aykut hocayla çalışmanın uygun olmadığı kanaati oluştu. Biz Aykut hocayla görüştük, kabul etmedi diye bir şey yok. Dirk Kuyt da masadaki alternatiflerden bir tanesi. Onda da bazı tereddütlerimiz var. O tereddütleri gidermek adına ekibi nasıl kurulur, kimler tarafından desteklenebilir, kafamızda bir model var. Eğer onun üzerinden gidecek olursak o modeli Konyaspor’da nasıl uygulayabiliriz, altyapısıyla, yardımcı hocalarıyla sadece Dirk Kuyt’ın kendi ekibiyle değil, Türkiye’den çeşitli hocaların ekibinden bir yeni ekip kurulabilir mi? Böyle bir çalışma var. Buna da bakacağız. Basında hiç çıkmayan isimlerle de görüşmelerimiz var.”