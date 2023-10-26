At yarışlarında Cumhuriyet Koşusu ve Cumhurbaşkanlığı Koşusu Ankara'da yapılacak

Türkiye Jokey Kulübünden yapılan açıklamaya göre İngiliz ve Arap safkanları için sezonun finalini teşkil edecek koşuların heyecanı 28 Ekim Cumartesi günü 75. Yıl Ankara Hipodromu'nda yaşanacak.

Ankara'da 2 bin 400 metre çim pistte saat 16.00'da 85. kez düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Koşusu'na 3+ yaşlı safkan İngiliz atı katılacak.

Age Of Fire, Anadolu Aslanı, Burgas, Go Hero, Mister Görkem, Sönmezbey, Şanlıtay, Vincitore, Zala Bey, Altınsima, F,ghting Falcon, Taylola ve Chaika isimli safkanlar birincilik mücadelesi verecek.

Bu koşuda birinciye 2 milyon 244 bin lira para ödülü verilecek. Primlerle birlikte koşuda dereceye girenlere toplam 5 milyon 645 bin 63 lira ödül dağıtılacak.

Cumhuriyet Koşusu 43. kez düzenlenecek

Bu yıl 43. kez gerçekleşecek ve bin 600 metre mesafe çim pistte düzenlenecek Cumhuriyet Koşusu'nda 3+ yaşlı safkan Arap atları yer alacak.

Saat 16.30'da başlayacak koşuda Başkasap, Demirperde, Sancar, Baba Balıkhan, Boğaz Çocuğu, Cancaner, Canko, Deniz Efe, Gülhatmi, Muallim Halim, Şahin Mahmut, Gözpınarı, Bozkırefesi, Hüküm, Soyluşah ve Zincir Koparak isimli safkanlar start alacak.

Bu koşuda birinciye 3 milyon 300 bin lira ödül verilecek. İkramiye ve primlerle birlikte toplam para ödülü ise 7 milyon 682 bin 183 lira olacak.