Fenerbahçe Avrupa'da 3'te 3 yaptı

Ülker Stadı'nda saat 19.45'te başlayan mücadeleyi İspanyol hakem Guillermo Cuadra yönetti.

[Fotoğraf: İHA]

İlk maçında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1 yenen sarı-lacivertliler, ikinci maçında ise deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup etmişti. Son olarak Ludogorets engelini de kayıpsız geçmeyi başaran Fenerbahçe, Avrupa Konferans Ligi’nde 3’te 3 yaparak puanını 9’a yükseltti.

İsmail Kartal'ın öğrencileri, aldığı Ludogorets galibiyeti sonrasında grubu lider bitirme yolunda büyük avantaj sağladı.

GOL - 42. dakikada Michy Batshuayi, Fenerbahçe’yi 1-0 öne geçiren golü attı.

Fred'in ara pasıyla ceza sahasına giren Batshuayi, topu filelerle buluşturdu.

[Fotoğraf: İHA]

GOL - 52. dakikada Miha Zajc, Fenerbahçe’yi 2-0 öne geçiren golü attı.

Batshuayi'nin savunmadan dönen şutunu iyi takip eden Zajc, topu ağlarla buluşturdu.

[Fotoğraf: İHA]

GOL - 65. dakikada Rodrigo Becao, kendi kalesine gol attarak durumu 2-1’e getirdi. Pedrinho vuruşu savunmada Rodrigo Becao'a çarparak yön değiştirdi ve top filelerle buluştu.

GOL - 90+3. dakika Miha Zajc, kendisinin 2. takımının 3. golü attı.

[Fotoğraf: İHA]

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

[Fotoğraf: İHA]

Fenerbahçe, galibiyet serisini 20 maça çıkardı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Ludogorets’i 3-1 mağlup ederek, resmi maçlardaki galibiyet serisini 20 maça çıkardı. Sezon öncesi sarı-lacivertlilerin başına geçen Teknik Direktör İsmail Kartal, 18. maçında 18. galibiyetine ulaştı.

[Fotoğraf: İHA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

5. dakikada Ludogorets etkili geldi. Nedyalkov'un savunmadan gönderdiği uzun pasa hareketlenen Seco, sol çaprazdan ceza sahasına girip şutunu çekti ancak kaleci İrfan Can Eğribayat, köşeye giden topu kornere göndermeyi başardı.

26. dakikada Batshuayi'nin pasında sağdan ceza sahasına giren Fred'in çaprazdan şutunda kaleci Sluga'dan dönen top sol çaprazda Tadic'te kaldı. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak yandan az farkla auta çıktı.

GOL - 42. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Orta sahada topla buluşan Fred'in savunmanın arkasına gönderdiği pasta defansa da çarpan top Batshuayi'nin önünde kaldı. Bu futbolcu sağ çaprazdan ceza sahasına girer girmez yerden vuruşunda top filelere gitti: 1-0.

İlk 45 dakika Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

GOL - 52. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Oosterwolde’nin yerden içeri çevirdiği top Batshuayi’ye çarparak havalandı. Havalanan topu Zajc, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

GOL - 65. dakikada sol taraftan Ludogorets’in kullandığı köşe atışında kale önünde Naressi’nin röveşata vuruşunda Becao’ya çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

82. dakikada Piotrowski’nin ara pasında Tekpetey topla buluştu. Ceza sahası içine girip kaleci İrfan Can ile karşı karşıya kalan Tekpetey’in vuruşunda İrfan Can’a çarpan top kale önünde bulunan Duah’ın önünde kaldı. Duah’ın ıska geçtiği meşin yuvarlak doğrudan dışarı çıktı..

GOL - 90+3. dakikada Szymanski’nin pasında ceza yayı içinde topla buluşan Zajc sert bir vuruşla topu filelere yolladı. 3-1

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi (Ferdi Kadıoğlu dk. 63), Becao, Djiku, Oosterwolde, Zajc, Crespo, Fred (Szymanski dk. 63), Tadic (İrfan Can Kahveci dk. 63), Kent (Cengiz Ünder dk. 90), Batshuayi (Umut Nayir dk. 81)

Ludogorets: Sluga, Witry, Sonko (Russo dk. 90+1), Verdon, Nedyalkov, Pedrinho, Piotrowski, Gonçalves (Yankov dk. 85), Tekpetey, Vidal (Delev dk. 72), Seco (Duah dk. 72)

Goller: Batshuayi (dk. 42), Zajc (dk. 52 ve 90+3) (Fenerbahçe), Becao (dk. 65 k.k.) (Ludogorets)

Sarı kartlar: Naressi, Tekpetey, Piotrowski, Delev (Ludogorets), Djiku, Becao, Crespo (Fenerbahçe)

Stat: Ülker Stadı

Hakemler: Guillermo Cuadra, Guadalupe Porras Ayuso, Alejandro Estevez