Beşiktaş Avrupa'dan eli boş döndü

Aspmyra Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayan karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonundan Nenad Minakovic yönetti.

[Fotoğraf: DHA]

Bodo Glimt, Beşiktaş'ı 3-1 yenerek grupta ilk 3 puanı hanesine yazdırdı.

Norveç ekibi, bu sonucun ardından puanını 4'e yükselterek D Grubu'nda 2. sıraya yükseldi.

Club Brugge ile deplasmanda oynadığı ilk maçını 1-1 beraberlikle tamamlayan Beşiktaş, evinde Lugano karşısında ilk yenilgisini yaşadı. Teknik direktör Şenol Güneş'i istifaya götüren ve yönetim kurulunun olağanüstü kongre kararı alma sürecini başlatan maçta Beşiktaş 2-0 öne geçse de rakibine 3-2 yenilmişti.

Son olarak Bodo/Glimt deplasmanında 3-0 mağlup olan Beşiktaş, D Grubu'da 1 puanla sonuncu sıraya geriledi.

[Fotoğraf: AA]

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

6. dakikada sağ kanattan Moe’nin ceza sahasına pasında Gronbaek’in şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

9. dakikada ceza yayına yakın bir noktadan Chamberlain’in şutunda kaleci topu iki hamlede kontrol etti.

14. dakikada Necip’in ortasında Chamberlain’in ceza yayı içinde indirdiği topla buluşan Aboubakar’ın sert şutunda kaleci Halkin gole izin vermedi.

25. dakikada sol kanattan Masuaku’nun ortasında kale önünde Aboubakar'ın kafa vuruşunda kaleci Halkin topu kurtardı.

GOL - 28. dakikada sol kanattan Pellegrino’nun pasında ceza sahası dışından Sorli’nin şutu kaleci Mert’ten döndü. Dönen topu Gronbaek tamamladı. 1-0

Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

55. dakikada Pellegrino’nun kaleci Mert ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda Necip topu çizgiden çıkardı.

GOL - 58. dakikada Gronbaek’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Moumbagna’nın gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

62. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Zugelj’in şutunda top filelerle buluştu. VAR’dan gelen uyarının ardından gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

GOL - 88. dakikada sol kanattan hızlı gelen Amahl Pellegrino topu dışarıya çevirdi. Albert Groenbaek’in şutunda savunmadan dönen top Saltness'in önüne düştü. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

GOL - 90+1. dakikada Hadziahmetovic’in ceza sahasına ortasında Moe kafayla topu kendi kalesine attı. 3-1

Müsabaka, Norveç ekibinin 3-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

Bodo Glimt: Halkin, Wembengomo (Sjovold dk. 75), Moe, Bjortuft (Amundsen dk. 86), Bjorkan, Brunstad Fet (Saltnes dk. 75), Berg, Gronbaek, Sorli (Zugelj dk. 61), Pellegrino, Moumbagna (Kapskarmo dk. 86)

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Onana (Muleka dk. 61), Hadziahmetovic, Ghezzal (Rebic dk. 72), Oxlade-Chamberlain (Fernandes dk. 46), Rashica (Cenk Tosun dk. 61), Aboubakar (Semih Kılıçsoy dk. 84)

Goller: Gronbaek (dk. 28), Moumbagna (dk. 58), Saltnes (dk. 88) (Bodo/Glimt), Moe (dk. 90+1 k.k.) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Berg (Bodo/Glimt), Ghezzal, Muleka (Beşiktaş)

Stat: Aspmyra Stadı

Hakemler: Nenad Minakovic, Svetozar Zivin, Nikola Borovic