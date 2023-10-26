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Spor
AA 26.10.2023 18:20

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Beşiktaş maçına iyi motive olduk

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de teknik direktör Marius Sumudica, pazartesi günü deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Beşiktaş maçına iyi motive olduk
[Fotograf: DHA]

Sumudica, kulüp tesislerinde antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Gaziantep'te olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Sumudica, kulüpte güzel bir atmosfer yakaladıklarını ifade etti.

"Takımı sıfır puanla almıştık. Bizim için çok kolay değildi ama geldiğimizden beri takımla çalıştık, iyi transferler yaptık. Yönetim de sürekli yanımızda bulundu, taraftarımız da sürekli destek oldu. İyi bir atmosfer oluşturduk, iyi bir aile oluşturduk ve puanlar da gelmeye başladı."

Türk futbolu adına olumlu gelişmeler yaşandığını, Avrupa liginde başarılar elde edildiğini belirten Sumudica, Türk takımlarının galip gelmesiyle ligdeki herkesin mutlu olduğunu kaydetti.

"İstanbul'a gezmeye değil, puan almaya gidiyoruz"

Sumudica, ligin 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile 30 Ekim Pazartesi günü yapacakları maça ilişkin soruya ise "Beşiktaş maçına iyi motive olduk. Oraya kolay bir kurban olarak gitmeyeceğiz, savaşacağız, mücadele edeceğiz, kazanmak için orada olacağız. Sansımız da var, yapabiliriz. Futbolcularıma 'İstanbul'a gezmeye değil, puan almaya gidiyoruz' dedim. Çünkü gezmek için Gaziantep benim için daha iyi, baklava, fıstık her şey var. Gezmez istiyorlarsa burada da gezebilirler." ifadelerini kullandı.

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