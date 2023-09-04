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Spor
AA 04.09.2023 15:10

Tekerlekli kayakçılar köy yolunda antrenman yapıyor

Bitlis'te tekerlekli kayak sporcuları, Tatvan'a bağlı Benekli köyü yolunda antrenman yaparak kış sezonuna hazırlanıyor.

Tekerlekli kayakçılar köy yolunda antrenman yapıyor
[Fotograf: AA]

Türkiye Kayak Federasyonunun (TKF) 2023-2024 yılı kış ve yaz kış sezonu hazırlıkları kapsamında yaklaşık 50 kayakçı, antrenörlerinin gözetiminde Atatürk Dağı eteğindeki Benekli köyü yolunda antrenmanlarını sürdürüyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kayak Milli Takım Antrenörü ve Türkiye Kayak Federasyonu Kuzey Disiplini Teknik Kurulu Üyesi Sedat Doymaz gazetecilere, kış ve yaz sezonu hazırlıkları kapsamında çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Doymaz, yaklaşık 50 sporcuyla antrenman yaptıklarını, her geçen yıl sporcu potansiyelinin arttığını belirtti.

"2023 kış sezonunda biatlon branşı dahil 50'ye yakın madalya aldık. 23-26 Ağustos'ta Sinop'ta Anadolu Yıldızları Türkiye Şampiyonası'nda gençlerde sporcumuz Baran Demir Türkiye birincisi, yıldızlarda ise Sefa Elkatmış Türkiye üçüncüsü oldu. Antrenmanlarımız tüm hızla devam ediyor. Haftanın 6 günü genç ve dinamik ekibimizle özveriyle çalışıyoruz. Her geçen gün ailemiz, camiamız büyüyor. Güzel bir alt yapıya sahibiz. Elimizden geldikçe en iyisini yapıyoruz. 2024 kış sezonuna çok iyi hazırlanıyoruz. Hedefimiz daha iyi yerlere gelmek. Sporcularımızın olimpiyatlara gitmesi en büyük hedefimizdir. Bu hedefimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz, yapacağımıza da inanıyoruz."

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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