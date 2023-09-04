Milli sporcu Hakan Akkaya bronz madalya kazandı

Güney Kore'nin Busan şehrinde gerçekleştirilen organizasyonda Hakan Akkaya, tablo-32'de Polonyalı Dariusz Pender'i 15-9, tablo 16'da Fransız Ludovic Lemoine'yi 15-7, çeyrek finalde ise İtalyan Emanuele Lambertini'yi 15-7 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Hakan Akkaya bu turda Macar sporcu Richard Osvath'a 15-6 yenilerek organizasyonu bronz madalya ile tamamladı.

Öte yandan, aynı organizasyonda epe A kategoride Hakan Akkaya 10'uncu, Elke Lale Van Achterberg ise flöre A kategoride 11'inci, epe A kategoride de 26’ncı oldu.